(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Il rapporto fra Coutinho e il Liverpool rischia di inasprirsi. L’ex attaccante ‘Reds’, oggi al Barcellona, secondo quanto pubblica il brasiliano El Chiringuito, ancora una volta, ha sponsorizzato il trasferimento del connazionale Firmino dall’Inghilterra alla Spagna, per giocare proprio con la maglia blaugrana. Coutinho ha affermato che Firmino può essere considerato il sostituto ideale di Luis Suarez in un futuro non molto lontano. Firmino, classe 1991, è uno dei punti di forza della squadra allenata da Jurgen Klopp, che va a caccia del titolo inglese.