(ANSA) – BRUXELLES, 17 OCT – “Oggi è la giornata delle Nazioni Unite dedicata alla lotta contro la povertà. I dati relativi all’Italia diffusi dai rapporti europei e dalla Caritas descrivono un quadro allarmante. Questo Governo ha affrontato con determinazione il problema. Chi vive in questa condizione vuole e merita un’occasione. Questo Governoßnon si gira dall’altra parte: questa opportunità la offre con il reddito di cittadinanza”. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. “Non parliamo di assistenzialismo ma di una misura per la crescita della nostra economia e società. È uno dei pilastri della manovra e in questi giorni lo spiegherò ai leader europei”, sottolinea Conte.