(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Se il governo intende davvero contrastare la povertà ha a disposizione uno strumento già pronto e che funziona, il Reddito di inclusione: fermare tutto e ripartire da zero sarebbe un grave errore. Lo diciamo da tempo. Abbiamo anche presentato una proposta di legge per estenderlo e potenziarlo. Abbiamo dato la nostra disponibilità per migliorarlo, disponibilità che confermiamo. Alla maggioranza ed al governo abbiamo detto in più occasioni che il Reddito di inclusione è il frutto di una scelta maturata e compiuta insieme alle associazioni dell’Alleanza contro la povertà. Oggi la Caritas lancia l’allarme e chiede al governo di non smontare il Reddito di inclusione perché metterebbe a serissimo rischio la lotta alla povertà. Chiediamo alla maggioranza di mettere almeno una volta da parte la propaganda e ascoltare la voce della Caritas”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico alla Camera Graziano Delrio.