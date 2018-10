(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Siamo ultra-concentrati sulla semifinale, conosciamo bene la Cina: siamo pronti a scendere in campo per giocarci questa grande opportunità, le ragazze hanno tantissima voglia di confrontarsi con una tra le migliori formazioni al mondo contro cui spesso abbiamo giocato alla grande. Queste giocatrici sono portatrici di tanti messaggi positivi e il fatto che stiano facendo emozionare e innamorare tante persone alla pallavolo è qualcosa di bellissimo”. Davide Mazzanti è pronto con l’Italia al match contro la Cina che vale l’accesso alla finale del Mondiale di pallavolo donne. “All’inizio dell’estate avevo detto alla squadra la frase. “Noi siamo l’Italia” – spiega il ct azzurro – l’idea era quella di creare con le ragazze un’identità di gioco che in campo ci contraddistinguesse. E ho ribadito di tenersela stretta, perché è solo nostra ed è il fattore che ci permette di fare cose incredibili”.