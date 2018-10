CARACAS – Josep Borrell , ministro de Asuntos Exteriores de España, aclaró que su gobierno no se ha planteado “en ningún momento” reducir la presión sobre el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, ya que la posición de España en este asunto es exactamente la misma” que la de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

Precisó el ministro ante el parlamento, que en ningún momento se han planteado cambiar la presión sobre el régimen venezolano.

El ministro alertó que la situación del país es una de las principales preocupaciones del Gobierno español, que se mantiene en contacto permanente con la oposición venezolana y que ha apoyado la imposición de sanciones personales a dirigentes políticos del país.

Para el Ejecutivo, quien afirmó que España coincide con la UE, la única solución a la situación es una salida negociada entre los propios venezolanos.

Explicó Borrell que España no se ha adherido a la petición de que el Tribunal Penal Internacional investigue al gobierno de Maduro por delito de lesa humanidad, para no interferir en el otro proceso ya en marcha en dicha corte de Justicia, y para no afectar negativamente, la posibilidad de establecer una vía dialogada a la salida del conflicto.

Según reseñó EFE, España también apoya el plan dela alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de viajar a Venezuela para efectuar una investigación independiente sobre la muerte del opositor Fernando Albán.