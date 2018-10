(ANSAmed) – TUNISI, 17 OTT – Un caccia intercettore F-5 dell’aeronautica militare tunisina è precipitato oggi in acque territoriali tunisine, a circa 170 chilometri a nord di Biserta. Lo riferisce ai media locali una fonte del ministero della Difesa di Tunisi secondo cui il caccia stava partecipando ad una esercitazione militare congiunta nell’ambito dell’iniziativa “5+5” Difesa. Sempre la stessa fonte ha dichiarato che la macchina dei soccorsi, prontamente avviata, ha tuttavia consentito di ritrovare ancora in vita il pilota. Il velivolo partecipava a “Circaete 2018”, esercitazione di difesa aerea con la partecipazione dei Paesi del Mediterraneo Occidentale aderenti all’ “Iniziativa 5+5” allo scopo di testare la reattività dei sistemi nazionali di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nel contrasto di minacce aeree di tipo non militare e promuovere un uso coordinato dei relativi centri di comando e controllo, dei siti radar e dei caccia intercettori. (ANSAmed).