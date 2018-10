(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Per l’allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui, arrivano buone notizie dall’infermeria. Oltre al gallese Gareth Bale, che si allena da due giorni con il gruppo dopo avere rinunciato alla convocazione in Nazionale, anche Karim Benzema è tornato al lavoro. Il centravanti francese ha recuperato prima del previsto dalla lesione al bicipite femorale rimediata contro l’Alaves e quindi sarà a disposizione dell’allenatore per la sfida contro il Levante, la seconda squadra di Valencia, in programma sabato alle 13. Isco, invece, continua a lavorare a parte, così come l’altro attaccante Asensio. Almeno Bale e Benzema saranno in campo nel ‘Clasico’ contro il Barcellona che si disputerà il 28 ottobre.