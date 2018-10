(ANSA) – FIRENZE, 17 OTT – Infortunio per il centrocampista della Fiorentina e della Danimarca, Christian Norgaard: il giocatore, nel corso della rifinitura per l’amichevole contro l’Austria, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali effettuati dallo staff medico della Nazionale danese hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale laterale. Norgaard è rientrato a Firenze e da oggi ha cominciato la riabilitazione nell’attesa di un nuovo controllo previsto per i prossimi giorni: rischia uno stop di alcune settimane.