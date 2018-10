(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “C’è grandissimo interesse attorno al nome di Usain Bolt e al suo futuro nel mondo del calcio giocato: è vero, confermo che abbiamo ricevuto tante proposte, ma posso dire che Usain di certo non ha intenzione di firmare con il Valletta Fc, la squadra di Malta”. Così Ricky Simms, agente dell’atleta giamaicano, parlando a ESPN. Ieri era arrivata un’offerta da parte del club isolano, che aveva offerto all’uomo più veloce del mondo un contratto biennale. In questo momento Bolt si allena in Australia e continua a sognare un futuro nel calcio.