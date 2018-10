(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Era una proposta troppo divisiva”, secondo la Federcalcio inglese, e per questo l’offerta di acquistare per 600 milioni di sterline (circa 685 milioni di euro) lo stadio di Wembley è stata ritirata da Shahid Khan, uomo d’affari pakistano-americano proprietario del Fulham e della squadra NFL dei Jacksonville Jaguars. E’ stata la stessa Fa a decidere di mandare tutto a monte, vista la generale opposizione, e a darne l’annuncio. Una riunione speciale era stata indetta per il 24 ottobre per votare, ma è diventata superflua. Già all’indomani della divulgazione della proposta, l’idea della cessione di Wembley aveva trovato più oppositori che favorevoli, secondo un sondaggio della stessa FA su 22.500 persone. Secondo i termini, lo storico impianto avrebbe conservato il nome “Wembley Stadium” e continuato a ospitare le partite dell’Inghilterra, ma anche eventuali partite dei Jacksonville Jaguars. La ricca dote economica avrebbe permesso alla federazione di attuare molti progetti di sviluppo per il calcio inglese.