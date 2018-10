(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Non scopro o mi invento alcunché. Posso solo dire che anche Leo Messi farebbe male in questo Manchester United. Io dico sempre quello che penso. Si, anche l’argentino avrebbe problemi al giorno d’oggi a Old Trafford, se dovesse arrivare dal Barcellona. Sembra che, chiunque arrivi, abbia problemi di adattamento e anche lui non sarebbe da meno rispetto a certi suoi predecessori”. Va giù duro, l’ex centrocampista Paul Scholes, ex capitano dei ‘Red devils’, all’epoca della lunga e vittoriosa gestione di sir Alex Ferguson. La squadra di José Mourinho è attualmente all’ottavo posto, con 13 punti, assieme al Watford, ma a -7 da Manchester City, Liverpool e Chelsea, che guidano la classifica della Premier League con 20 lunghezze.