SAN PAOLO. – A 11 giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, il candidato dell’estrema destra, ha raggiunto il 60,9% delle intenzioni di voto, mentre Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, è sceso al 39,1%: è questo il risultato di un sondaggio della Crusoe-Paranà, diffuso dai media locali.

Queste percentuali si riferiscono ai voti validi, cioè al netto di astensioni, voti in bianco e suffragi annullati. In termini di voti totali, Bolsonaro è al 52,9% ed Haddad al 33,9%. Bolsonaro risulta in testa in tutte le regioni del Brasile, tranne il Nordest, dove Haddad si impone per 50,9% contro 34,8%, e raggiunge la sua votazione massima nella regione Sud, dove batte Haddad per 63% contro 24,8%.