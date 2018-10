CITTA’ DEL MESSICO. – Si respira aria relativamente più pulita a Città del Messico, una delle capitali più inquinate del mondo: lo deducono i ricercatori dell’Università di Harvard, secondo cui il piano anti-smog ‘Hoy no Circula’, inaugurato 25 anni fa, ha permesso l’aumento di 3,2 anni nell’aspettativa di vita degli abitanti della metropoli.

Il programma prevede il divieto di circolazione, almeno una volta alla settimana e nei week-end, per i veicoli più vecchi di otto anni. Ogni semestre, inoltre, i proprietari di questi mezzi sono obbligati a fare la revisione in centri specializzati. Ma queste misure restrittive, nonostante i benefici per la salute, sono accolte con irritazione da molti cittadini, anche a causa dell’inefficienza del sistema di trasporto pubblico.

Secondo lo studio della Scuola di sanità pubblica dell’ateneo americano, il piano anti-smog ha permesso in questo periodo di ridurre sensibilmente le concentrazioni di ozono e particelle fini respirate. Tuttavia la ricercatrice Leonora Rojas sostiene che per ridurre ulteriormente l’inquinamento sarebbe necessario dotare di catalizzatori e filtri centomila camion e autobus di linea a motore diesel.