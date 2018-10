NEW YORK. – Donald Trump si appresta ad aprire un nuovo fronte di scontro con la Cina: il presidente punta a sfilare gli Stati Uniti dall’Unione postale universale che consente alle aziende cinesi di spedire piccoli pacchi negli Stati Uniti a prezzi super scontati, a danno delle rivali americane.

Il ritiro, annunciato dalla Casa Bianca, rientra nella strategia di Trump per mettere sotto pressione la Cina per le sue pratiche commerciali scorrette. “Non sono stati effettuati sufficienti progressi” nel riformare i termini del trattato dell’Unione Postale Universale, spiega la Casa Bianca, annunciando l’avvio del processo di ritiro dall’intesa che avverrà mentre gli Usa cercheranno di trattare accordi bilaterali e multilaterali.

Il trattato ha una lunga storia: la prima bozza risale a 144 anni fa, era il 1874. Da allora determina le commissioni postali per spedire piccoli pacchi nel mondo. Dal 1969 l’accordo garantisce ai paesi poveri e in via di sviluppo, inclusa la Cina, commissioni di spedizione più basse rispetto ad altri paesi.