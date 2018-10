(ANSA) – GENOVA, 18 OTT – Sono iniziati alle 9, con mezz’ora di ritardo per problemi legati al vento, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica, riunitasi sopra il viadotto, ha dato il via libera alle operazioni dopo uno stop precauzionale come ha spiegato il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino: “Il vento non influisce sui sensori, il ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti”. “Ho una lista di cose da prendere. So già che non la rispetterò e so già che, una volta fuori, avrò dimenticato qualcosa…” dice Giusy Moretti, portavoce del comitato sfollati, che sarà tra le ultime a rientrare nella propria casa. “Il mio turno è sabato pomeriggio – spiega – sono qui per rivedere gli amici di una vita, le persone della mia scala con cui abbiamo condiviso 50 anni”.