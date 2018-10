(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Partenza super per Chez Reavie nella 2/a edizione del ‘The CJ Cup @ Nine Bridges’, torneo del PGA Tour. A Jeju Island (Corea sud) l’americano al termine del 1° round è al comando della classifica con 68 (-4) colpi, uno di vantaggio sull’inglese Danny Willett e sul sudcoreano Si Woo Kim (entrambi 2/i con 69, -3). Mentre in 4/a posizione, tra gli altri, c’è Ian Poulter (70, -2). Sul green del Nine Bridges GC Brooks Koepka ha vinto il primo testa a testa contro Justin Thomas per provare a strappare la leadership mondiale a Dustin Johnson. Il n.3 mondiale è 11/o (71, -1) – al fianco pure di Hideki Matsuyama e Paul Casey – a 3 lunghezze dal leader. Per spodestare dal trono Johnson, il 28enne di West Palm Beach (Florida) ha quantomeno bisogno di raggiungere il 2/o posto nel torneo e sperare che Thomas non vinca. Partenza difficile per il campione in carica. Dopo 18 buche giocate Thomas è infatti 33/o. Avvio lento anche per Alex Noren, fra i protagonisti della vittoria europea in Ryder Cup. Lo svedese è 47/o.