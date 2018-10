(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Golden Boy Promotions, società dedicata alla promozione di incontri di pugilato, e DAZN, la piattaforma in streaming live e on demand interamente dedicata allo sport, hanno annunciato un accordo, della durata di cinque anni, che porterà sulla piattaforma i prossimi 11 incontri del pugile messicano Saul “Canelo” Alvarez. La cifra dell’accordo è di circa 365 milioni di dollari e rappresenta il più ricco contratto della storia dello sport per un atleta. La partnership si inserisce nella volontà di DAZN di rivoluzionare il modo in cui i tifosi seguono lo sport, e sancisce la fine dell’era “pay-per-view” per gli appassionati di pugilato, fino ad oggi la modalità più comune per la visione dei più importanti incontri. Grazie a questo accordo Saul “Canelo” Alvarez disputerà su DAZN i prossimi 11 incontri. Inoltre Dazn trasmetterà fino a 10 “card” di Golden Boy all’anno.