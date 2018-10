(ANSA) – ROMA, 18 OTT – E’ fiducioso Valentino Rossi in questa vigilia del motogp di Giappone, sul circuito di Motegi. “Questa è una pista buona per la Yamaha, i risultati positivi di 25 giorni fa ci hanno sorpreso, ha detto in conferenza stampa il Dottore-. Quando parli con i giapponesi loro sono sempre concordi, ma non sai mai quello che poi succede”. Il pilota della Yamaha ha detto che a Motegi saranno verificate “le piccole novità, ma soprattutto capiremo se la maggior parte del vantaggio lo abbiamo avuto usando la gomma dura”.