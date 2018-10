(ANSA) – BOLZANO, 18 OTT – “Cosa fatta capo ha. Io quando prendo impegni con Di Maio e i cittadini li mantengo”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a Bolzano. “Io quello che abbiamo discusso per ore ed ore in consiglio dei ministri l’ho trovato scritto”, ha aggiunto. Per quanto riguarda un possibile consiglio dei ministri domani Salvini ha detto: “Io domani mattina sono a Cles e in tarda serata chiudo la campagna a Trento”.