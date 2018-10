(ANSA) – BRUXELLES, 18 OTT – La cancelliera Angela Merkel ha evocato il tema degli obiettivi di bilancio italiani con il premier Conte, così come hanno fatto anche altri premier. Lo ha detto la stessa cancelliera in una conferenza stampa. “Ho sottolineato con Conte che l’Italia deve avere un dialogo con la Commissione Ue su questo”, ha spiegato, precisando di aver parlato con Conte anche del deficit così come “anche altri” hanno fatto. “La Commissione è il partner con cui parlare sulla situazione del budget”, ha aggiunto la Merkel.