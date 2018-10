(ANSA) – LONDRA, 18 OTT – Colpevole di aver provocato disordini violenti con un’altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. E’ la sentenza pronunciata oggi da un tribunale britannico nei confronti del 21enne Filippo Lombardi che si è visto infliggere 3 anni di reclusione per i tumulti scatenatisi il 24 aprile a margine di Liverpool-Roma, semifinale di Champions League. A inchiodare Lombardi è stato un video nel quale appare sventolare una cinta a mo’ di frusta. Ma questo gli è valso la condanna solo per il capo di accusa meno grave, visto che le immagini mostrano un altro ultrà nell’atto di colpire Cox. Il verdetto è stato emesso da una giuria popolare di sei uomini e sei donne dinanzi alla Preston Crown Court. “Le sue azioni e quella di altri supporter romanisti hanno macchiato il buon nome del football e hanno gettato vergogna sull’AS Roma”, ha detto il giudice Mark Brown a conclusione dell’udienza.