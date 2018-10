(ANSA) – ROMA, 18 OTT – “Se ci sarà Salvini al Cdm di sabato non lo so, perché c’è anche la campagna elettorale al Nord. Il Cdm si svolgerà, l’ho convocato io. Il premier sono io, decido io che si svolga un Cdm”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice europeo rispondendo a chi gli faceva notare come Salvini, qualche ora fa, abbia detto che non ci sarà nessun Cdm. Una crisi di governo “è una prospettiva futuribile, improbabile” e “se ci fosse una crisi” dal caso del dl fiscale “in questa vicenda non dimostreremmo né passione né responsabilità”.