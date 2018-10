(ANSA) – GENOVA, 18 OTT – A Genova, sponda rossoblù, è definitivamente esplosa la Piatek mania. L’attaccante polacco, capocannoniere del campionato, si è concesso ai tifosi: oltre un migliaio di persone lo hanno atteso al Museo del Genoa. “Amo questi tifosi – ha dichiarato in inglese al suo arrivo -. La Juventus? Sono i più forti in Italia e sarà dura ma in fondo tutto è possibile”. Sabato sfiderà infatti con il suo Genoa la Juventus allo Stadium. “Il mio obiettivo è segnare ogni volta che ho un’occasione. Stiamo giocando bene io sono pronto. Di fronte ci sarà Ronaldo, il miglior giocatore del mondo e probabilmente di sempre. Il mio obiettivo è migliorarmi sempre ogni volta”. A tenere con il fiato sospeso i tifosi più che il prossimo avversario è il suo futuro. “Ora sono al Genoa e sono concentrato sulle partite del Genoa anche perché ne abbiamo ancora tante da giocare e siamo solo all’inizio della stagione. Più avanti vedremo quello che accadrà”.