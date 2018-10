(ANSA) – BELLUNO, 18 OTT – Vigili inflessibili davanti al codice della strada, anche se si tratta di un funerale e il controllo costringe a fermare il carro con il feretro e corteo al seguito. E’ accaduto a Feltre (Belluno) dove (per un errore) i vigili urbani hanno fermato l’auto che trasportava la bara in chiesa perché il sistema Scout Speed segnalava la revisione scaduta del veicolo. Un errore nella lettura della targa, è stato accertato poi, perché il veicolo era in regola. Ma lo sconcerto dei parenti del defunto è stato grande. Il fatto è divenuto noto nei giorni scorsi, quando sono giunte le lettere di scuse del sindaco alla famiglia del defunto e alla ditta di onoranze funebri.