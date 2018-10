CARACAS – Durante l’opening day della Liga Venezolana de Baseball (LVBP) Endy Chávez, storico pelotero dei Navegantes de Magallanes ha annunciato il suo ritiro. Lo farà al termine della stagione 2018-2019 della LVBP.

L’annuncio lo ha dato durante una conferenza stampa che si é svolta nello stadio José Bernardo Pérez della cittá di Valencia, tana dei Nevegantes.

“Questa sarà la mia ultima stagione nella Liga Venezolana de Baseball Profesional” – ha dichiarato il carabobeño che ha fatto il suo esordio nella pelota nella stagione 1996.1997, quando aveva 18 anni. In quel campionato disputó 17 gare, andando a segno in 4 occasioni – “Sono felice di aver avuto una carriera come la mia! Ci sono stati periodi con alti e bassi, ma posso dirvi che sono soddisfatto. Sono 22 anni della mia vita che sono molti difficili da riassumere in parole”.

Durante l’incontro coi media ha ricordato i momenti vissuti con Richard Hidalgo ed ha avuto parole di ringraziamento per Gregorio Machado (uno dei coach del Magallanes), l’italo-venezuelano Roberto Ferrari (presidente dei Navegantes), i suoi familiari e tutte le persone che l’hanno supportato durante la carriera come pelotero.

“Fisicamente ho dovuto lavorare sodo per poter essere al top durante l’intera stagione. É un lavoro molto esigente e per questo motivo ho preso questa decisione” spiega il giocatore di 40 anni.

Grazie alle sue prestazioni é diventato uno dei beniamini dei tifosi dei Navegantes del Magallanes. Molto probabilmente dopo aver appeso gli spikes al chiodo avrá uno spazio garantito nella Hall of Fame della squadra valenciana. In questo campionato eguaglierà a Clemente Álvarez per numero di presenze con la maglia dei Navegantes. Attualmente Endy é al quarto posto nella speciale classifica. Mentre nella graduatoria di punti segnati é al primo posto.

“I tifosi venezuelani sono felici quando un pelotero gioca nel torneo locale, ma sopratutto che arrivi in ottime condizioni. I fanáticos conoscono benissimo questo sport e sono riconoscenti con chi gioca bene e lascia tutto sul campo. Per questo motivo mi sono guadagnato il loro rispetto e la loro ammirazione” confessa Endy Chávez.

Di tutte le battaglie che lo hanno visto protagonista sul diamante, l’esterno di 40 anni confessa che ricorda con particolare emozione “la finale che abbiamo disputata contro i Cardenales de Lara nella stagione 2012-2013. Quella fu una serie pazzesca!”.

Nella Liga Venezolana de Baseball Profesional il suo cartellino appartiene ai Navegantes del Magallanes, ma ha anche difeso, in qualità di rinforzo le maglie di Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira, Caribes de Anzoátegui ed Águilas del Zulia.

Nelle 19 stagioni disputate nella Liga Venezolana de Baseball Profesional è stato presente in 514 gare con 577 hits, tra cui 12 fuoricampo per una media battuta di 296. Ha segnato 312 punti ed ha mandato a segno 172 compagni.

(di Fioravante De Simone)