(ANSA) – MILANO, 18 OTT – Sono 13 le persone rimaste intossicate nell’incendio divampato questo pomeriggio al sesto piano di un palazzo in via Vittani, a Milano. Solo un inquilino, di cui non sono state fornite le generalità, è stato trasportato all’ospedale Sacco per ulteriori accertamenti ma le sue condizioni non sono preoccupanti. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili tre appartamenti al quinto, sesto e settimo piano. Le cause del rogo – scoppiato in zona Quarto Oggiaro, non lontano da via Chiasserini, dove un deposito di rifiuti brucia dalla sera del 14 ottobre – sono ancora in via di verifica. Due famiglie che non possono fare rientro nei loro appartamenti verranno ospitate dal Comune di Milano in un albergo convenzionato.