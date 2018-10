(ANSA) – LECCE, 18 OTT – Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, durante l’incontro informale di oggi a Roma con i tecnici del ministero dell’Ambiente ha chiesto che le autorizzazioni rilasciate a Tap per la costruzione del gasdotto “debbano essere sospese o revocate” in modo tale che “i lavori non possano riprendere. Ho chiesto al Ministro dell’Ambiente di farlo – spiega – attraverso un’azione di autotutela, senza aspettare né i Tribunali amministrativi né le Procure. Posso dire di aver trovato attenzione e ascolto, ora spero che a questa attenzione e a questo ascolto seguano presto i fatti. Non sono ottimista, ma sono attaccato alla speranza che ci sia un Governo che ascolti di più i cittadini e meno le multinazionali”. Secondo Potì, la richiesta di sospensione o revoca delle autorizzazioni deve essere presa “alla luce di queste che noi riteniamo essere illegittimità che modificano il quadro prescrittivo della Via nazionale del 2014 e in attesa di valutazioni e di pareri vincolanti ai sensi di quel decreto ministeriale”.