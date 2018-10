(ANSA) – FIRENZE, 18 OTT – “Siamo una squadra ambiziosa ma non ancora vincente: fra ambiziosa e vincente c’è un passaggio che dobbiamo cercare di colmare”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervistato sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione fiorentina di Repubblica. Qualificarsi per le coppe europee “a noi piacerebbe molto – ha spiegato – ma è chiaro che non sarà facile: non voglio mettere le mani avanti ma è evidente che sei squadre sono più forti delle altre. Poi c’è un gruppetto che può impensierire le sei, che può approfittare di una stagione balorda di una grande squadra”. La Coppa Italia, ha aggiunto Pioli, “credo che debba essere per noi un obiettivo, ma lo sarà per tutte le grandi e per le squadre vicine a noi: quasi sicuramente incontreremo il Torino che farà gli stessi ragionamenti. Non deve essere obiettivo secondario per noi, ma un obiettivo al quale presentarsi nel modo migliore possibile”.