CARACAS.- El presidente de la Cámara de Transporte, Fernando Mora explicó que el sector de transporte se encuentra preocupado por falta de información sobre el subsidio de la gasolina y asimismo que aún no ha sido fijado el precio de la misma les afecta en el sentido de no poder establecer los precios de sus servicios.

Extraoficialmente se conoció que el subsidio a la gasolina para el gremio será del 100 por ciento. Sin embargo, se desconoce el mecanismo de control para evitar la corrupción.

“Hemos propuesto que el control se haga a través de las placas de las unidades, la cual funcionaría como una cédula, y así evitar que se cargue un carro con gasolina luego descarga el tanque y vuelve a echar el combustible para contrabandear o bachaquear” dijo Mora.

Pero aún no hay respuestas del Ejecutivo en este sentido, de allí la preocupación ya que se la ha dado muchas largas al asunto.

Mora puntualizó que “estamos frente a la peor crisis del transporte, los insumos como cauchos, aceite y otros, están dolarizados ya que en el país no hay repuestos y las tarifas no alcanzan para pagarlos”.

El declarante advirtió que no es responsabilidad de los transportistas el que los usuarios no encuentren colectivos en los terminales para viajar al interior del país, sino del Gobierno que no ha hecho el empeño en conseguir los insumos necesarios subsidiados para rescatar la flota.