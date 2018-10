MANAGUA. – A sei mesi dall’inizio delle proteste dell’opposizione contro il governo del presidente Daniel Ortega, Amnesty International (Ai) ha presentato a Madrid un rapporto (‘Seminando il terrore: dall’uccisione alla persecuzione in Nicaragua’) in cui si documentano “possibili gravi violazioni dei diritti umani e crimini di diritto internazionale commessi dalle autorità nicaraguensi fra il 30 maggio ed il 18 settembre”.

“Dall’inizio di giugno – si sostiene – il governo del presidente Ortega ha intensificato la sua strategia repressiva conosciuta come ‘Operazione pulizia’, diretta contro le persone che protestano, realizzando arresti arbitrari, tortura e l’uso generalizzato e indiscriminato della forza letale da parte della polizia e delle forze paramilitari fortemente armate”.

Al riguardo Erika Guevara Rosas, direttrice per le Americhe di Ai, ha sottolineato che “il presidente Ortega non solo ha utilizzato la polizia per arrestare arbitrariamente e torturare i manifestanti, ma ha utilizzato gruppi paramilitari fortemente armati per uccidere, ferire e intimidire quanti avevano il coraggio di lottare contro la sua strategia repressiva”.

Le autorità nicaraguensi, sollecitano gli estensori del Rapporto, “debbono smantellare e disarmare immediatamente tutte le forze paramilitari e garantire che la polizia utilizzi la forza solo quando sia legittima, proporzionata e necessaria durante le manifestazioni”. Invece di “criminalizzare coloro che protestano definendoli ‘terroristi’ e ‘golpisti’ – si dice poi – il presidente Ortega deve garantire i diritti delle persone a riunirsi pacificamente, e la libertà di espressione”.

Al 18 settembre, rileva infine Ai, “almeno 322 persone avevano perso la vita per lo più per mano di agenti statali, e oltre 2.000 avevano riportato ferite. Fra le vittime fatali vi sono anche 22 agenti di polizia.