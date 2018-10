ROMA. – L’Italia chiude le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires con una medaglia d’oro portata in dote dal pugilato. Martina La Piana ha conquistato il titolo di campionessa olimpica categoria -51 kg contro la nigeriana Gbadamosi. Poco prima era arrivata la 40/a medaglia, a consolidare il record di podi italiani nelle tre edizioni delle Olimpiadi fino ad oggi disputati. A conquistarla è stato il karateka Rosario Ruggiero che, impegnato nel kumite -68 kg, ha interrotto il suo percorso olimpico in semifinale per mano del marocchino Mar Sekouri per 5-0.

La delegazione azzurra chiude il proprio medagliere con 16 ori (di cui 5 vinti in team internazionali), 12 argenti (2 in team internazionali) e 13 bronzi. E’ il nuovo primato di medaglie vinte nelle tre edizioni dei Giochi finora disputate. Nella cerimonia di chiusura, ospitata presso il villaggio olimpico, la portabandiera azzurra è Giorgia Villa, la 15enne ginnasta vincitrice di tre medaglie d’oro e di una medaglia d’argento.