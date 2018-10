ROMA. – Le ore autorizzate di cassa integrazione crollano e le domande di disoccupazione aumentano: gli Osservatori dell’Inps descrivono un mercato del lavoro ad agosto in difficoltà anche se i segnali complessivi dei primi otto mesi dell’anno appaiono positivi.

Tra gennaio ed agosto l’Inps segnala per i datori di lavoro privati una variazione netta per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato positiva per 149.565 unità nonostante il passo falso di agosto (-7.145 contratti fissi) e un saldo positivo complessivo per i contratti di 885.748 unità (nonostante il passo indietro ad agosto per 167.016 rapporti).

Per la cassa integrazione si segnala un calo del 44,2% delle ore autorizzate a settembre rispetto a un anno prima e una riduzione del 38,7% nei primi nove mesi rispetto allo stesso periodo di un anno prima con appena 162 milioni di ore di cassa (negli anni di crisi economica più profonda nell’intero anno si è superato il miliardo di ore).

Ma il calo della cassa non è legato solo alla ripresa economica ma anche alla stretta sulla durata massima dell’ammortizzatore. Questa spiegazione si lega anche all’aumento delle domande di disoccupazione (spesso a fronte di licenziamenti una volta esaurita la cassa straordinaria) che nei primi otto mesi hanno superato quota 1,15 milioni (+6,5%), il dato peggiore dopo il 2015.

Solo ad agosto le domande complessive di disoccupazione sono state 114.925 (+8,5% su agosto 2018). Un risultato positivo arriva dalla trasformazione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato: nei primi otto mesi dell’anno sono passati da 191.305 a 310.780 con quasi 120.000 contratti in più. Se si guarda all’insieme delle trasformazioni a tempo indeterminato (anche da apprendista) il dato è positivo per 351.676 unità a fronte di 240.775 unità del 2017.