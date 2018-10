Tra i cantanti italiani più amati negli anni ’90, Massimo Di Cataldo sta vivendo adesso una seconda giovinezza. Dopo le buone performance della scorsa estate a “Ora o mai più”, il cantante romano è tra i protagonisti di “Tale e Quale Show”, il varietà delle imitazioni condotto da Carlo Conti.

Così nelle scorse settimane Massimo si è trasformato in Alan Sorrenti, Gianni Morandi, Ed Sherean ed altri grandi personaggi sempre con brillanti risultati. Sono ormai lontani i tempi quando cantava “Se adesso te ne vai”, e ora a 50 anni i consensi arrivano non soltanto dai nostalgici ma anche dalle nuove generazioni.

“Ad Ora o mai più ho vissuto un’esperienza fantastica – ha spiegato a La Voce d’Italia TV – perché ho potuto fare questo viaggio nella musica insieme ad altri colleghi molto stimati, artisti davvero straordinari”. Nel 1996 vinse anche un Telegatto come “Cantante rivelazione dell’anno”, in quel periodo era spesso tra protagonisti a Sanremo.

Ma oggi un ritorno al Festival è un più un obiettivo o un traguardo? “Chissà…un obiettivo sempre perché rappresenta un punto di riferimento importante per la musica italiana. Non so se definirlo un traguardo considerato che sarebbe sempre un passaggio. Certamente mi piacerebbe passarci di nuovo”.

E intanto nella prossima puntata di Tale e Quale Show Massimo imiterà Fabio Rovazzi.

Video intervista di Emilio Buttaro