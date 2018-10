(ANSA) – TOKYO, 19 OTT – Un elicottero della Marina degli Stati uniti si è schiantato questa mattina sul ponte di volo della portaerei USS Ronald Reagan, causando il ferimento di alcuni marinai. Secondo quanto ha reso noto la Settima flotta della Marina, il velivolo, un MH-60 Seahawk, è precipitato poco dopo il decollo mentre la portaerei era in navigazione al largo delle coste delle Filippine. Tutti i marinai che sono rimasti feriti sono in condizioni stabili e non sono in pericolo di vita, ha aggiunto la Marina, senza tuttavia precisarne il numero, ma sottolineando che la USS Ronald Reagan mantiene la piena capacità di condurre la sua missione per la sicurezza e la stabilità della regione Indo-Pacifica.