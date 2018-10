(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Nessuno come il Paris Saint-Germain. Almeno in Francia. Secondo uno studio del quotidiano L’Equipe, sulle squadre che militano nella Ligue 1, il valore del club parigino sfiora il miliardo, fermandosi a 990 milioni. Il Lione deve accontentarsi del secondo posto (467 milioni), ma vale poco più della metà della società che appartiene ad Al Khelaifi. Al terzo posto c’è il Monaco, con 372 milioni; il Marsiglia, invece, vale un terzo della squadra campione di Francia, ossia 306 milioni. Nello studio si è tenuto conto di alcuni parametri, come quotazione in borsa, distribuzione di dividendi, proprietà dei beni.