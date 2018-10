(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 19 OTT – Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo è giunto oggi a Città del Messico per una visita di lavoro che avrà, fra i temi principali, quello dell’atteggiamento di fronte al fenomeno migratorio. Lo riferisce la tv Milenio. Nell’agenda di Pompeo sono previsti incontri con il presidente messicano Enrique Peña Nieto, con il suo ministro degli Esteri, Luis Videgaray, e con il futuro capo della diplomazia messicana (a partire dall’1 dicembre con l’insediamento alla presidenza di Andrés Manuel López Obrador), Marcelo Ebrard. Il Dipartimento di Stato ha indicato che Pompeo riaffermerà l’impegno degli Stati Uniti di cooperare, con l’attuale amministrazione e con la successiva, per questioni economiche, per le sfide condivise alla sicurezza e per la riduzione delle migrazioni illegali, a cominciare dall’emergenza costituita dalle migliaia di migranti honduregni, parte della Carovana attualmente in cammino verso il territorio statunitense.