(ANSA) – NAPOLI, 19 OTT – “Nella partita di domani daremo priorità a quelli che non sono stati convocati nelle Nazionali e che si sono allenati qua”. Carlo Ancelotti non dà la formazione, ma indica i principi generali ai quali farà riferimento nello scegliere gli uomini che domani sera affronteranno l’Udinese. “Insigne, Luperto e Ounas – dice l’allenatore – non saranno convocati, perché hanno ciascuno un problema fisico. Altri come Milik e Zielinski hanno giocato domenica e dunque hanno avuto tutto il tempo per recuperare. Ospina è arrivato ieri, Diawara si è allenato solo oggi…”. “Poi – aggiunge Ancelotti – ci sono valutazioni di natura tattica. L’Udinese ha un’identità ben precisa. Si difende in maniera organizzata e sfrutta bene il contropiede. Lasagna è molto pericoloso in questo. Sono queste le cose che abbiamo pensato per preparare una strategia efficace”.