(ANSA) – NAPOLI, 19 OTT – Carlo Ancelotti è decisamente contrario all’ipotesi di modificare le regole del campionato di Serie A, inserendo i Playoff scudetto. Lo spiega in conferenza stampa e precisa anche di non gradire neppure la quarta sostituzione nei tempi regolamentari. “Il format del campionato – dice l’allenatore del Napoli – va bene così, senza Playoff scudetto. Ritengo inutile anche la quarta sostituzione nei tempi regolamentari, mentre è giusta quella nei tempi supplementari”. “Questi comunque – conclude – sono dettagli nel lavoro che attende la nuova Federazione. L’importante è trovare la stabilità che non c’è stata nell’ultimo periodo. L’ultima partita della Nazionale, poi ha dato segnali molto confortanti che indicano che finalmente si può uscire da un periodo difficile”.