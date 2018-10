(ANSA) – ROMA, 19 OTT – “Non ho esultato, perché stavo già pensando alla Serbia”. Davide Mazzanti, ct dell’Italvolley donne che ha appena conquistato la finale per l’oro ai Mondiali in Giappone, prova a contenere l’euforia delle ‘sue’ azzurre. “Sapevo che con la Cina sarebbe stata molto dura – dice il ct -, e le ragazze sono state brave a trovare le soluzioni tattiche in campo. Ora ci aspetta la Serbia, studierò la loro semifinale con l’Olanda per scovare i loro punti deboli”.