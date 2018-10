(ANSA) – MOSCA, 19 OTT – I presidenti di Russia e Uzbekistan, Vladimir Putin e Shavkat Mirziyoyev, hanno dato simbolicamente il via ai lavori di costruzione della prima centrale nucleare uzbeka. Il costo del progetto, sviluppato dall’agenzia russa per l’energia nucleare Rosatom, è stimato in 11 miliardi di dollari. Putin e Mirziyoyev hanno inaugurato l’inizio dei lavori in collegamento video da Tashkent. La centrale atomica dovrebbe sorgere vicino al lago di Aidarcul, al confine tra le regioni di Dzhizzak e Navoiy.