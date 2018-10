(ANSA) – ROMA, 19 OTT – A distanza di 16 anni dallo straordinario successo della pallavolo italiana femminile al Mondiale tedesco, le azzurre giocheranno ancora una volta per l’oro. Accadde nel 2002, quando le ragazze allora allenate da Marco Bonitta superarono in finale gli Stati Uniti 3-2. Per l’Italia sarà la seconda volta, mentre per la Serbia, che ha superato l’Olanda, si tratterà della prima finale iridata (nel 2006 si dovette accontentare del bronzo). E sarà anche la prima volta, dall’introduzione delle finali ai Campionati del mondo, nel 1978, che il torneo metterà in palio l’oro fra due squadre europee. In precedenza, le uniche due volte in cui le squadre continentali hanno chiuso al primo e secondo posto al Mondiale fu in occasione delle prime due edizioni della competizione, vinte entrambe le volte dall’Urss: la prima volta contro la Polonia, nel 1952 a Mosca, quattro anni dopo contro la Romania. Con 222 punti totali, il match Italia-Cina disputato oggi a Yokohama è stato quello con il punteggio più alto del torneo.