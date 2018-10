(ANSA) – GENOVA, 19 OTT – Cuochi e camerieri per una sera nel nome della solidarietà. E’ l’iniziativa firmata da Eataly che vedrà protagonisti giovedì 8 novembre (a partire dalle 20) i giocatori della Sampdoria. Che saranno per una volta cuochi, pizzaioli e camerieri della serata presso Eataly Genova al Porto Antico. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per aiutare alcune realtà del territorio colpite dal crollo di Ponte Morandi lo scorso 14 agosto. Il ricavato sarà raddoppiato da Eataly e sarà devoluto alla città, a sostegno di un progetto scelto e portato avanti dal Comune di Genova.