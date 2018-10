(ANSA) – BOLOGNA, 19 OTT – “La posizione del M5s su questo punto è chiara. Senza entrare nel dettaglio, perché ho rispetto del Consiglio dei ministri che si terrà domani in cui avremo modo di confrontarci, però ci sono dei temi e nella storia e nei valori del M5s, rispetto ai quali non si può indietreggiare”. Lo ha detto Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, a margine di un evento a Bologna a una domanda su condoni in manovra.