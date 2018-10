(ANSA) – ROMA, 19 OTT – L’ambasciata del Giappone in Italia e la Confederazione italiana kendo, con il patrocinio del Coni e di Roma Capitale, presentano la 2/a Coppa dell’Ambasciatore, torneo di kendo a squadre da 7 fra team provenienti da tutta Italia. Domenica, nel ToLive Sports center a Roma, 12 delegazioni regionali si sfideranno nell’antica disciplina della ‘via della spada’, un’occasione per celebrare l’amicizia tra Italia e Giappone. La Coppa dell’Ambasciatore è un evento nato nel 2016 in occasione del 150/o anniversario delle relazioni diplomatiche fra i Paesi, e vedrà la partecipazione di oltre 100 atleti. “Auspichiamo di poter assistere a incontri di alto livello tecnico, nel pieno spirito della scherma giapponese”, ha auspicato Daisuke Kotani, secondo segretario Ufficio culturale e stampa dell’Ambasciata del Giappone in Italia. “Riconfermato il rapporto di collaborazione con l’ambasciata del Giappone in Italia – ha commentato il presidente della Cik, Mauro Navilli – per una competizione dalle caratteristiche uniche”.