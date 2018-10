CARACAS – Oggi, nello stadio Edgar Renteria di Barranquilla, si alzerà il sipario della Coppa Mondiale di Baseball Under 23. Questo torneo che in questo 2018 festeggerà la sua seconda edizione si estenderà fino al 28 ottobre.

In totale saranno 50 le gare in programma che si disputeranno tra le città di Barranquilla (stadio Renteria, 12 mila posti) e Montería (stadio 18 de Junio, 11 mila spettatori) dove i migliori peloteros under 23 cercheranno di arrivare il più lontano possibile per guadagnare punti preziosi per il ranking mondiale. Va ricordato che le migliori della graduatoria accederanno ai Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Sono 12 le nazionali in gara, tra cui il Venezuela, che sono state suddivise in due gironi da 6.

I creoli sono stati inseriti nel gruppo B é sfideranno Australia (oggi), Porto Rico (domani), Republica Ceca (domenica), Repubblica Dominicana (22 ottobre) e Corea del Sud (23 ottobre). Questo girone giocherà a Montería.

Mentre nel girone A ci sono Colombia, Giappone, Messico, Cina Taipei, Olanda, Sudafrica. Le gare di questo girone andranno in scena nello stadio Edgar Renteria di Barranquilla.

La gara che segnerà l’inizio della kermesse iridata nel girone A sarà Cina Taipei – Messico. mentre nell’altro gruppo sarà quella Venezuela – Australia che andrà in scena sul diamante di Monteria.

La formula del torneo prevede che le migliori tre di ogni girone approdano alla Final Six per definiré chi porterà a casa la coppa del mondo Under 23. Mentre le sei eliminate giocheranno un girone a parte stabilire in che posizione chiuderanno il torneo.

“Sarà un grande Mondiale – dice il presidente della Wbsc, l’italiano Riccardo Fraccari – In campo ci saranno parecchi giocatori che fanno parte delle organizzazioni professionistiche e questo garantisce uno spettacolo di altissimo livello dal punto di vista tecnico. La manifestazione, anche se organizzata in ritardo (inizialmente era stata assegnata al Nicaragua), si svolgerà in un paese “baseballisticamente” in crescita, con lo stadio principale, l’Edgar Renteria di Barranquilla, che è considerato un gioiello del Sud Americana”.

“Questo torneo entusiasmante – prosegue Fraccari – conclude la stagione della Wbsc e servirà a definire il ranking per il Premier 12, mettendo a disposizione punti come nessun altro evento giovanile. Mi aspetto una grande battaglia. Il Giappone dovrebbe tornare in testa, a discapito degli Stati Uniti, assenti, che avrebbero voluto lo svolgimento del Mondiale in estate, quando nelle altre nazioni, però, i giocatori sono impegnati”.

(di Fioravante De Simone)