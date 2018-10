(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Gli scommettitori Snai sono divisi quasi a metà fra Inter e Milan: la vittoria dell’Inter è a 2,40, il successo del Milan a 3,00, il pari a 3,30. Probabile un finale da Over (almeno tre gol complessivi) a 1,80, ancora più in basso la quota su entrambi a segno (scommessa Goal): a 1,60. Nella sfida del gol Icardi è leggermente in vantaggio su Higuain: 2,50 contro 3,00. Nelle giocate sul capocannoniere del torneo i due sono appaiati a 7,50. I due favoriti per il titolo di re del gol si affronteranno domani a Torino, in Juventus-Genoa: protagonisti Cristiano Ronaldo e Krzysztof Piatek. Il portoghese (4 gol in campionato) è il pretendente numero uno a 2,75; il suo rivale polacco, leader in classifica con 9 gol, insegue a 4,00. La vittoria della Juve sul Genoa è pagata 1,20, il pari a 6,75, a 14 il blitz genoano. Il successo della Roma sulla Spal paga 1,33, il pari 5,25, il colpo della Spal è a 8,75. Il Napoli a Udine parte in vantaggio: 1,55. A 3,90 il pari, paga 6,50 il successo friulano.