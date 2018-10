MADRID – Sabato 20 ottobre, avrà luogo un’interessante tavola rotonda dal titolo: “Creando Mostri: la creazione dei personaggi nel romanzo noir”. L’appuntamento è a “Espacio Mercado” (Getafe), Plaza de la Constitución, alle ore 17:30.

L’evento che è stato organizzato nell’ambito di “Getafe Negro, Festival de Novela Policiaca de Madrid” con la collaborazione dell’Istituto Italianano di Cultura di Madrid, rientra nell’ambito delle iniziative in Spagna della “XVIII Settimana della Lingua Italiana”. Alla tavola rotonda, il cui moderatore sarà Carlos Bassas del Rey (“Aki y el misterio de los cerezos”, “Justo”, “Mal trago, un nuevo caso del inspector Herodoto Corominas” ed altri), parteciperanno scrittori famosi come Carme Chaparro (“No soy un monstruo”, “La química del odio”), Mario Marín (“Mañana es el día siguiente”, “El color de las pulgas”), Miguel Angel Hernández (“Intento de Escapada”, “El Instante de peligro”, “El dolor de los demás”, tra gli altri), Roberto Sánchez (“Asesino de series”, “El Juego de los Detectives”) e Massimo Carlotto.

Massimo Carlotto, scrittore italiano nato a Padova nel 1956, è uno degli autori più conosciuti del romanzo italiano di genere noir e fa parte della corrente mediterranea, insieme a Vazquez Montalbán, Jean Claude Izzo, Petros Márkariso e Andrea Camilleri. Debutta nel 1994 con il romanzo autobiografico Il fuggiasco. In Spagna si sono pubblicati cinque romanzi che vedono protagonista Marco Buratti, alias “l’Alligatore”, un detective che, vittima di un errore giudiziario, ha trascorso sette anni in carcere accusato di appartenenza a banda armata, ispirato in certo modo alla vita stessa di Carlotto. E’ anche autore di testi drammatici per la radio, di saggi, di romanzi grafici, di racconti e sceneggiature per il cinema e la televisione.

Sempre nell’ambito della XVIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, questa volta in coincidenza di “Irreconciliables 2018 – VII Festival Internacional de Poesía de Málaga”, il nostro Istituto Italiano di Cultura presenta la poetessa italiana Lidia Riviello, autrice e presentatrice di programmi radio e televisivi in Italia.

Lidia Riviello è considerata una delle voci più affascinanti del panorama poetico italiano contemporaneo. E’ autrice di testi tradotti in inglese, francese, giapponese, spagnolo, sloveno, tedesco, arabo e svedese. Ed è inclusa nell’antologia Poeti degli anni zero (a cura di Vincenzo Ostuni, 2011). Riviello presiede attualmente l’associazione culturale Poetitaly, fondata nel 2015 dal regista Simone Carella con Andrea Cortellessa e Gilda Policastro.

La presentazione di Lidia Riviello è stata fissata per il giorno 20 ottobre alle ore 13.00,“Muelle, 1 – Paseo en barco”

Redazione Madrid