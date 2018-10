CARACAS – Con un comunicato stampa la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha annunciato che la Policia Nacional Bolivariana (PNB) ha recuperato parte della refurtiva che era stata sottratta all’Angostura Fútbol Club.

Ricordiamo che nella notte tra domenica e lunedì il pullman che trasportava la formazione gialloblú é stato bloccato da un gruppo di delinquenti che avevano piazzato una barricata nei pressi del casello di Los Potocos, nello stato Anzoátegui.

A Caracas, nella sede della FVF c’é stata una riunione dove hanno partecipato membri della federcalcio e della PNB per parlare sulla sicurezza nelle autostrade per i team che viaggiano da una regione all’altra.

“E’ stato trovato un’accordo tra le diverse autorità nazionali per garantire la sicurezza dei club e delle nazionali di calcio, calcio a 5 e beach soccer che devono muoversi sulle nostre autostrade”. – ha dichiarato Rafael Almerza, presidente incaricato della FVF, aggiungendo – “Vogliamo ringraziare il generale Néstor Reverol, ministro dell’interno ed il viceministro Américo Villegas per la loro collaborazione non solo per la sicurezza durante il viaggio, ma anche all’interno degli stadi”.

FDS