(ANSA) – NEW DELHI, 19 OTT – Almeno cinquanta persone sono morte in India, investite da un treno nel nord del paese. Si contano anche decine di feriti. Le vittime si erano raggruppate intorno ai binari, durante le celebrazioni di un festa religiosa. L’incidente si è verificato nei pressi di Amritsar, nello stato del Punjab. La folla stava seguendo il rogo di un fantoccio di Ravana, una divinità indù. Mentre il fantoccio bruciava, tutt’attorno risuonavano fuochi d’artificio e musiche: le persone, che guardavano la scena e la filmavano, non hanno avvertito il treno che, arrivato a forte velocità, le ha travolte, per poi proseguire la corsa. Un superstite ha raccontato che nell’area non c’erano barriere di sicurezza: “Eravamo tutti convinti che quel binario non fosse in uso”, ha detto sconvolto.