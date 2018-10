CITTA’ DEL VATICANO. – Aumentano i cattolici nel mondo, in tutti i continenti, tranne in Europa dove subiscono ancora un arretramento, anche se contenuto. Allarma, inoltre, il calo delle vocazioni. E’ quanto si desume dalle statistiche pubblicate dall’agenzia vaticana Fides in occasione della 92/a Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra domenica.

Al 31 dicembre 2016, ultimo dato disponibile, il numero dei cattolici nel mondo era pari a 1.299.059.000 persone con un aumento complessivo di 14.249.000. L’aumento interessa tutti i continenti, ad eccezione per il terzo anno consecutivo dell’Europa (-240.000), ed è più deciso, come nel passato, in Africa (+6.265.000) e in America (+6.023.000), seguono Asia (+1.956.000) e Oceania (+245.000).

La percentuale mondiale dei cattolici rispetto al totale della popolazione (aumentata al 31 dicembre 2016 a 7.352.289.000 persone) è diminuita dello 0,05%, la stessa percentuale dell’anno precedente, attestandosi al 17,67%. Riguardo ai continenti, si sono registrati aumenti in America (+0,06), Asia (+0,01) e Oceania (+0,02), diminuzioni in Africa (-0,18) ed Europa (-0,11).

Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato ancora, complessivamente di 254 unità, raggiungendo quota 14.336. Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato complessivamente di 39 unità, raggiungendo il numero di 3.130. Il numero totale dei vescovi è aumentato di 49 unità, raggiungendo quota 5.353. Aumentano sia i vescovi diocesani che quelli religiosi. I diocesani sono 4.090 (27 in più), mentre i Vescovi religiosi sono 1.263 (22 in più). L’aumento dei vescovi diocesani interessa America (+20), Asia (+9), Europa (+3), mentre diminuiscono Africa (-2) e Oceania (-3). I vescovi religiosi aumentano in tutti i continenti ad eccezione dell’Asia (-7): Africa (+5), America (+14), Europa (+8), Oceania (+2).

Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito anche quest’anno, scendendo a quota 414.969 (-687). A segnare una diminuzione consistente è ancora l’Europa (-2.583), cui si aggiunge quest’anno l’America (-589). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.181) e Asia (+1.304), l’Oceania è stabile. I sacerdoti diocesani nel mondo sono aumentati globalmente di 317 unità, raggiungendo il numero di 281.831, con unica diminuzione, anche quest’anno, in Europa (-1.611) e aumenti in Africa (+983), America (+180), Asia (+744) e Oceania (+21).

I sacerdoti religiosi sono diminuiti in complesso di 1.004 unità, il triplo dell’anno prima, e sono 133.138. Consolidando la tendenza degli ultimi anni, crescono in Africa (+198) e in Asia (+560), diminuiscono in America (-769), Europa (-972), Oceania (-21).

A confermare il calo delle vocazioni è anche il fatto che i religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il quarto anno consecutivo, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, di 1.604 unità, arrivando al numero di 52.625. Le diminuzioni, molto più consistenti rispetto all’anno prima, si registrano ovunque nel mondo: Africa (-50), America (-503), Asia (-373), Europa (-614) e Oceania (-64).

Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 10.885 unità, inferiore rispetto al calo dell’anno precedente. Sono complessivamente 659.445. Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+943) e in Asia (+533), le diminuzioni in America (-3.775), Europa (-8.370) e Oceania (-216).

E se aumenta il numero dei missionari laici nel mondo, pari a 354.743, con un aumento globale di 2.946 unità, diminuiscono globalmente i seminaristi maggiori, diocesani e religiosi (116.160. pari a -683 unità), e i seminaristi minori, diocesani e religiosi (101.616, pari a -2.735 unità).

(di Fausto Gasparroni/ANSA)